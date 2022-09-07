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Giriş Tarihi: 7.9.2022 11:05

Dün gölete devrilen kamyonun şoförünün cesedine ulaşıldı

Şırnak'ta kömür ocakları bölgesinde dün gölete devrilen kamyonun şoförü Yusuf Hazar’ın (21) cansız bedenine ulaşıldı.

DHA
Dün gölete devrilen kamyonun şoförünün cesedine ulaşıldı

Cudi Dağı eteklerinde bulunan kömür ocakları bölgesinde dün sabah saatlerinde maden ocağına ait kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak gölete düştü. Araç suya gömülürken, sürücü Yusuf Hazar kayboldu. İhbar üzerine kaza yerine Şırnak ve Diyarbakır AFAD İl Müdürlüklerinden ekipler ile UMKE, Cizre Belediyesi İtfaiyesi dalgıçları, Bitlis Polis Arama Kurtarma ve Diyarbakır Jandarma Su Altı Arama- Kurtarma ekipleri sevk edildi. Su altındaki kamyona ulaşılırken, Yusuf Hazar ise bulunamadı.

Havanın kararmasıyla dün ara verilen çalışmalar, bugün sabahın erken saatlerinden yeniden başladı. 13 dalgıcın görev aldığı çalışmalarda Yusuf Hazar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Hazar'ın cesedi, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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Dün gölete devrilen kamyonun şoförünün cesedine ulaşıldı
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