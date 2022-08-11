Dünün reyting sonuçları açıklanıyor! 10 Ağustos 2022 Çarşamba AB ve Total sıralaması ile reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

''Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?'' sorusu, izleyiciler tarafından sorgulanıyor. İzledikleri dizi, film ve programların reytinglerdeki başarısını ölçmek isteyen seyirciler, günlük olarak paylaşılan reyting sonuçları listesini araştırıyor. Dün akşam MasterChef Türkiye, Kara Tahta, Seversin, Kim Milyoner Olmak İster, Kurye, Güldür Güldür Show gibi yapımlar reyting yarışına girdi. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı? 10 Ağustos 2022 Çarşamba reyting sonuçlarında kim birinci oldu? İşte dünkü reyting sıralamasıyla birinci olan yapım...