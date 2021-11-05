Akıllara durgunluk veren dünür kavgasında ölü sayısı yükseldi

Kırşehir Merkez Çukurçayır Mahallesinde 29 Ekim'de meydana gelen olayda iddialara göre gelini ve oğluyla aynı evde yaşayan Recep Ataman(62), ayrı eve çıkmak isteyen oğlu, gelini ve dünürleriyle tartışmaya başladı. Yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine Recep Ataman, tüfekle ateş ederek olay yerinden uzaklaştı.