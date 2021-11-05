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Giriş Tarihi: 5.11.2021 14:33 Son Güncelleme: 5.11.2021 15:05

Akıllara durgunluk veren dünür kavgasında ölü sayısı yükseldi

ZAHİDE VURAL
Akıllara durgunluk veren dünür kavgasında ölü sayısı yükseldi

Kırşehir‘de, dünür kavgası sırasında ateşlenen silahla aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetmiş 2 kişi yaralanmıştı. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan kadın 8 günlük hayat mücadelesini kaybetti.

Kırşehir Merkez Çukurçayır Mahallesinde 29 Ekim'de meydana gelen olayda iddialara göre gelini ve oğluyla aynı evde yaşayan Recep Ataman(62), ayrı eve çıkmak isteyen oğlu, gelini ve dünürleriyle tartışmaya başladı. Yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine Recep Ataman, tüfekle ateş ederek olay yerinden uzaklaştı.

(Sultan Çağlar- Ali Çağlar)

Açılan ateş sonucu Recep Ataman'ın dünürü olan Sultan Çağlar, (62) ve kızı Ebru Çağlar (41) ağır yaralanırken, Sultan Çağlar'ın eşi Ali Çağlar (64) olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sonrası Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan zanlı Recep Ataman, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

(Ali Çağlar)

Olayın ardından hastanede 8 gün boyunca hayat mücadelesi veren Sultan Çağlar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

(Ebru Çağlar)

Diğer yaralı Ebru Çağlar ise durumu ağırlaşınca Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

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Akıllara durgunluk veren dünür kavgasında ölü sayısı yükseldi
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