Dünürlerini öldüren gelinin babası Mürsel Ağrı’nın davasında mütalaa verildi

İstanbul Beyoğlu'nda meydana gelen olayda gelin damadın akrabaları arasında yaşanan kavgada Beytullah Akçay, Hulusi Giray, Burak Giray ve damat Berk Enes Giray hayatını kaybetmişti. Olayda 3 kişiyi öldüren Mürsel Ağrı tedavi için gittiği hastanede polisi arayarak teslim olmuştu. Yürütülen soruşturma sonunda Ağrı hakkında hazırlanan iddianamede şüpheli Mürsel Ağrı'nın 3 kişiye karşı 'kasten öldürme' suçundan 3 kez müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.

MÜTALAA VERİLDİ

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Mürsel Ağrı Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Şikayetçiler İhsan ve Mehtap Giray da duruşmada hazır bulundular. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Mütalaada, sanık Mürsel Ağrı'nın ölenlerden Berk'in kayınpederi ve Hulusi'nin de dünürü olduğu belirtildi. Maktul Burak'ın da Hulusi'nin yeğeni olduğu kaydedildi.

EVLİLİK KRİZİ ÖLÜMLE SONUÇLANDI

Mütalaada, sanık Mürsel Ağrı'nın kızı Hacer ile Berk'in evliliklerinde sıkıntılar olduğu ve aileler arasında görüşüldüğü belirtildi. Çiftin evliliklerinde yaşanan kriz sebebiyle akrabalar arasında da tartışma yaşandığı, olay günü olan 27 Temmuz 2021'de Berk ile sanık Mürsel Ağrı'nın dünürü Hulusi ile yaşanan olayları konuşmak amacıyla buluştukları anlatıldı.

YAKIN MESAFEDEN TEKRAR KURŞUNLADI

Berk ve kuzeni Burak'ın daha sonra Mürsel'in akrabası Mahmut Akçay'ın evinin önüne gittikleri, Akçay'ın kuzenleri Beytullah ve İrfan Akçay'ı da alarak kavga ettikleri belirtildi. Sanık Mürsel Ağrı ve dünürü Hulusi Giray'ın olay yerine araçla gittikleri, vardıklarında kavganın yeniden başladığı ama kavgada ilk kimin ateş ettiğinin belirlenemediği yer verildi. Hulusi Giray'ın ateş etmesiyle Beytullah Akçay'ın yaralanıp kaldırıldığı hastanede vefat ettiği, İrfan Akçay ve sanık Mürsel Ağrı'nın ise yaralandıkları belirtildi. Sanık Mürsel'in de Hulusi Giray, Berk Giray ve Burak Giray'ı silahıyla etkisiz hale getirdiği anlatıldı. Bu üç kişi yerde yatarken sanığın Hulusi'nin silahını alarak yakın mesafeden tekrar kurşunladığı da mütalaada yer aldı.

2 KEZ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Sanığın maktuller Berk, Burak ve Hulusi Giray'ı kasten öldürdüğü, ancak olayda tasarlamaya ilişkin delil bulunamadığı kaydedildi. Hulusi'ye karşı gerçekleştirdiği eylemin haksız tahrik altında öldürme suçunu oluşturduğu gerekçesiyle sanık Mürsel Ağrı'nın 12 yıldan 18 yıla kadar hapsi istendi. Maktul Berk ve Burak'a yönelik ise "Kasten öldürme" suçundan ise sanığın 2 kez müebbet hapsi talep edildi.

BERAATINI TALEP ETTİ

Sanık Mürsel Ağrı savunmasında, başından itibaren doğruları söylediğini, kimsenin evini basmadığını, kendi evinin basıldığını ileri sürerek "Ağabey olarak gördüğüm Hulusi Giray resmen bana ihanet etmiştir. Onun üzerinde silah olduğunu bilmiyordum. Kızımın darp edilmesi nedeniyle Hulusi ile ortalığı yatıştırmaya çalıştığımız HTS kayıtlarıyla sabittir. Tek iyi niyetli benim, diğerleri iyi niyetli davranmadılar" dedi. Sanık avukatı, müvekkilinin meşru müdafaa kapsamında panik ve telaş nedeniyle olayın gerçekleştiğini ileri sürerek beraat talebinde bulundu.

ERTELENDİ

Sanık Mürsel Ağrı'nın avukatı, sanığın silahını taşıma ruhsatlı olduğu için yanında bulundurduğunu, özel olarak bu durum için götürmediğini söyledi. Meşru müdafaa olduğunu ileri süren sanık avukatı müvekkilinin beraatını talep etti. Sanık tarafına son savunmalarını yapmaları için süre veren mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.