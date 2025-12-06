Dünya Kupası kura çekimi sonrası gruplar belli oldu! FIFA 2026 Dünya Kupası grupları ve olası rakipler

TOPLAMDA 48 ÜLKE KATILACAK

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası için şimdiye kadar yaklaşık 2 milyon bilet satıldı.

Maçların statları ve başlama saatleri ise, cumartesi günü duyurulacak.

İlk kez 48 ülkenin katılacağı Dünya Kupası'na şimdiye kadar 42 ülke, organizasyona katılmayı garantiledi.