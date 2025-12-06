Dünya Kupası kura çekimi sonrası gruplar belli oldu! FIFA 2026 Dünya Kupası grupları ve olası rakipler

Futbolseverlerin merakla beklediği Dünya Kupası kura çekimi tamamlandı. Ay-yıldızlı ekibimizin hangi grupta yer alacağını belirleyen kura canlı takip edildi. Milli Takım'ın muhtemel rakipleri de konuşulmaya devam ediyor.
2026 FIFA Dünya Kupası grup kura çekimi 5 Aralık Cuma günü saat 20.00'de gerçekleştirildi.
A GRUBU
Meksika, Güney Kore, Güney Afrika, Avrupa Play-off D (Çekya-İrlanda / Danimarka - Kuzey Makedonya)
B GRUBU
Kanada, İsviçre, Katar, Play-off A (Galler-Bosna Hersek / İtalya-Kuzey İrlanda)
C GRUBU
Brezilya, Fas, İskoçya, Haiti
D GRUBU
Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Paraguay, (TÜRKİYE- Romanya / Kosova-Slovakya)
E GRUBU
Almanya, Ekvador, Fildişi Sahili, Curaçao
F GRUBU
Hollanda, Japonya, Tunus, Play-off B (Ukrayna-İsveç / Polonya- Arnavutluk)
G GRUBU
Belçika, İran, Mısır, Yeni Zelanda
H GRUBU
İspanya, Uruguay, Suudi Arabistan, Yeşil Burun Adaları
I GRUBU
Fransa, Senegal, Norveç, Play-off 2 (Bolivya - Surinam - Irak)
J GRUBU
Arjantin, Avusturya, Cezayir, Ürdün
K GRUBU
Portekiz, Kolombiya, Özbekistan, Play-off 1 (Yeni Kaledonya - Jamaika - Kongo DC)
L GRUBU
İngiltere, Hırvatistan, Panama, Gana
ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası için şimdiye kadar yaklaşık 2 milyon bilet satıldı.
Maçların statları ve başlama saatleri ise, cumartesi günü duyurulacak.
İlk kez 48 ülkenin katılacağı Dünya Kupası'na şimdiye kadar 42 ülke, organizasyona katılmayı garantiledi.