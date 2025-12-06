Haberler Yaşam Haberleri Dünya Kupası kura çekimi sonrası gruplar belli oldu! FIFA 2026 Dünya Kupası grupları ve olası rakipler
Giriş Tarihi: 6.12.2025 00:01

Dünya Kupası kura çekimi sonrası gruplar belli oldu! FIFA 2026 Dünya Kupası grupları ve olası rakipler

Dünya Kupası heyecanı yaklaşırken gözler kura çekimine çevrildi. Taraftarlar, kura çekiminin ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayımlanacağını takip etti. Milli Takım’ın muhtemel grubunun şekillenmeye başlamasıyla birlikte büyük organizasyonun kurası tamamlandı. İşte Dünya Kupası grupları:

Dünya Kupası kura çekimi sonrası gruplar belli oldu! FIFA 2026 Dünya Kupası grupları ve olası rakipler
  • ABONE OL

Futbolseverlerin merakla beklediği Dünya Kupası kura çekimi tamamlandı. Ay-yıldızlı ekibimizin hangi grupta yer alacağını belirleyen kura canlı takip edildi. Milli Takım'ın muhtemel rakipleri de konuşulmaya devam ediyor.

DÜNYA KUPASI KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI

2026 FIFA Dünya Kupası grup kura çekimi 5 Aralık Cuma günü saat 20.00'de gerçekleştirildi.

DÜNYA KUPASI GRUPLARI BELLİ OLDU

A GRUBU

Meksika, Güney Kore, Güney Afrika, Avrupa Play-off D (Çekya-İrlanda / Danimarka - Kuzey Makedonya)

B GRUBU

Kanada, İsviçre, Katar, Play-off A (Galler-Bosna Hersek / İtalya-Kuzey İrlanda)

C GRUBU

Brezilya, Fas, İskoçya, Haiti

D GRUBU

Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Paraguay, (TÜRKİYE- Romanya / Kosova-Slovakya)

E GRUBU

Almanya, Ekvador, Fildişi Sahili, Curaçao

F GRUBU

Hollanda, Japonya, Tunus, Play-off B (Ukrayna-İsveç / Polonya- Arnavutluk)

G GRUBU

Belçika, İran, Mısır, Yeni Zelanda

H GRUBU

İspanya, Uruguay, Suudi Arabistan, Yeşil Burun Adaları

I GRUBU

Fransa, Senegal, Norveç, Play-off 2 (Bolivya - Surinam - Irak)

J GRUBU

Arjantin, Avusturya, Cezayir, Ürdün

K GRUBU

Portekiz, Kolombiya, Özbekistan, Play-off 1 (Yeni Kaledonya - Jamaika - Kongo DC)

L GRUBU

İngiltere, Hırvatistan, Panama, Gana

TOPLAMDA 48 ÜLKE KATILACAK

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası için şimdiye kadar yaklaşık 2 milyon bilet satıldı.

Maçların statları ve başlama saatleri ise, cumartesi günü duyurulacak.

İlk kez 48 ülkenin katılacağı Dünya Kupası'na şimdiye kadar 42 ülke, organizasyona katılmayı garantiledi.

Türkiye turu geçerse Dünya Kupası rakipleri Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Paraguay olacak.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Dünya Kupası kura çekimi sonrası gruplar belli oldu! FIFA 2026 Dünya Kupası grupları ve olası rakipler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz