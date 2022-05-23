Dünya Şampiyonu Busenaz Sürmeneli memleketinde mehterle karşılandı

ŞAMPİYON KULÜBE, ŞAMPİYON SPORCU YAKIŞIRDI

Havalimanı çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Busenaz Sürmeneli, Yaklaşık 8 aydır bu turnuvaya hazırlandım. Güzel maçlar yaptık ve sonunda güzel sonuçlar elde ettik. Bu şampiyonanın ülkemizde yapılması ise ayrı bir gurur oldu. Şampiyonada ayrıca turnuvanın da en iyi boksörü seçildim. Onun da farklı bir gururu var üzerimizde. Şampiyon kulübe, şampiyon sporcu yakışırdı. Biz de üzerimize düşen görevi yaptık" ifadelerini kullandı.

Muhammet Ali vari dansıyla ilgili olarak ise Sürmeneli, "Ben her zaman bir maça çıkarken, ordaki seyirciye ekranda izleyenlere gerçek Buse'yi izlettirmek istiyorum. Tabi bazen oluyor ama bazen de gününde olmuyorsun. Elinden geldiğince ülkeni ve bayrağını en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorsun. Biz de oraya çıkarken bir şampiyon gibi çıktık bir şampiyon gibi de inmemiz lazımdı. Dünya şampiyonasına gelen sporcu elbette kötü bir sporcu değildir ama bizden klasman olarak daha aşağıda bir sporcuydu. Biz de elimizden geleni yaptık. Hatta yüzde yüz bile oynamadık. Bizim yapabileceğimiz çok şeyler var. Yatıyoruz kalkıyoruz olimpiyatı düşünüyoruz. Onun için savaşıyoruz. Kilomun düşmesi ve bu kiloda yapılan müsabakalar benim için iyi oldu. Yeni bir Busenaz'ı izletmeye çalışıyorum. İnşallah beğenilmiştir. Orada şovumu da yaptım. Trabzonspor'un şampiyonluğuyla beraber bu da güzel olmuştur diye düşünüyorum" dedi.

Sadece Türkiye değil dünya boksunu da izlediğini belirten Sürmeneli, "Bize göre performans belirliyorlar. Burada da iyi bir performans sergilediğime göre 2024 Olimpiyatlarında altına böyle kapısını açıp bakıyor gibi hissediyorum. Dünyanın en büyüğü bizi şu anda 2024 yılına kadarda bu büyüklüğü sürdürmek istiyoruz" dedi.

SÜME: BUSENAZ KADINLARIN MUHAMMET ALİ'Sİ

Busenaz Sürmeneli'nin antrenörü Cahit Süme ise bütün dünyanın üzerlerine çalıştığını belirterek, "En 69 kiloda olimpiyat şampiyonu olduk. Belki de biz olmayalım diye sıkleti 66 kilo yani ya daha aşağıya düşürdüler. Yukarıda ise 75 kilo var. Bizim bocalamamızı bekliyorlar . Bilmiyorum ama her türlü zorluk çıkıyor. Bunun üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Buse, çok çalıştı ve çok büyük fedakarlıklar gösterdi. Onu bu yüzden dolayı tebrik ediyorum. Bunun için madalyadan daha çok çaba harcadı. Psikolojik bir savaş veriyorsun. Bir antrenör olarak bir sporcu olarak bunlara katlanmakta çok zor. Biz dünya şampiyonluğu kariyerimizi korumak için mücadele veriyoruz. Diğerleri ise bizi yenmek için mücadele veriyorlar. Dünyada boks sevenlere sadece dünya şampiyonluğu değil, Muhammet Ali'den sonra kadınlarda gelebilecek yetenek olarak göze hitap edebilecek boksu sevdirecek, seyirciyi heyecanlandıracak bir boks seyir zevkini de sunmak istiyorduk. Erkeklerde Muhammet Ali'den sonra kadınlarda da Busenaz Sürmeneli gelir. Bütün Dünya da bunu böyle kabul etmeli" ifadelerini kullandı.