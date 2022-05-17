Dünya şampiyonunda Başkan Erdoğan’a lahana dolması sözü





"SPORCULARA 'SİZDEN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ' DEDİ"

Fatma Damla Altın'ın antrenörü Aytunç Göz "Cumhurbaşkanımızın engelli bireyler adına orada ifade ettiği çok güzel kelimeler vardı, 'Onlardan asla vazgeçmeyeceğini ve onların her zaman zirvede olacağını, ön planda olacağını' söyledi.