Dünya şampiyonunda Başkan Erdoğan’a lahana dolması sözü

Başkan Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'yla selfie çeken Altın o anlarda yaşadığı heyecanı ve Erdoğan'a verdiği iki sözü anlattı: Görüşmede Cumhurbaşkanımızı Samsun'a davet ettim.
Bana, 'Kara lahana dolması yapmayı biliyor musun?' diye sordu, 'Evet' dedim. 'Kiminle yapıyorsun?' dedi. Antrenörüm Aytunç Göz'ün annesi Vildan Göz teyzemizle yapıyoruz' dedim. 'Türk kahvesi de yapıyorum' dedim, 'Gerçekten mi?' dedi, 'Evet yapıyorum' dedim.
"SPORCULARA 'SİZDEN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ' DEDİ"
Fatma Damla Altın'ın antrenörü Aytunç Göz "Cumhurbaşkanımızın engelli bireyler adına orada ifade ettiği çok güzel kelimeler vardı, 'Onlardan asla vazgeçmeyeceğini ve onların her zaman zirvede olacağını, ön planda olacağını' söyledi.
Bu farkındalık ile umut ediyorum ki ulaşabildiğimiz kadar çocuğa da ulaşacağız" diye konuştu.