Dünyanın en eski mumyaları bulundu

Güneydoğu Asya ve Güney Çin'de yapılan arkeolojik kazılarda, bilinçli mumyalamaya işaret eden 12 bin yıllık insan kalıntıları ortaya çıkarıldı. Şimdiye kadar en eski mumyalama geleneği, Şili'de 7 bin yıl önce ölülerini mumyalayan Chinchorro halkına ve 5 bin 600 yıl önce aynı uygulamayı yapan Eski Mısırlılara atfediliyordu. Ancak yeni bulgular, bu geleneğin Asya'da çok daha önce başladığını gösteriyor. Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden araştırma ekibi, bu kültürlerin ölülerini açık ateş üzerinde tütsüleyerek kuruttuğunu tespit etti. Araştırmacılar, 11 farklı alandan 4.000 ila 12.000 yıl öncesine ait 54 mezardan 69 kemik örneğini inceledi. Kemiklerde is birikintileri ve kesik izleri de tespit edildi. Bu izler, mumyalama sırasında tahliye ya da ayrıştırma amaçlı kesiler yapılmış olabileceğini gösteriyor. Bu keşif, bugüne dek bilinen en eski mumyalama uygulamalarını binlerce yıl geriye çekiyor.