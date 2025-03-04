Haberler Yaşam Haberleri Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri hangileri? 2025 listesi belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?
Giriş Tarihi: 4.3.2025 11:32 Son Güncelleme: 4.3.2025 11:36

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri hangileri? 2025 listesi belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2025 listesi belli oldu. ABD merkezli Global Firepower yeni sıralamayı açıkladı. Türkiye, İHA/SİHA teknolojisi ve savunma sanayii alanındaki ezber bozan hamleleriyle hava kuvvetleri sıralamasında da en üst sıralarda yer aldı. Peki Türkiye kaçıncı sırada? İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2025 listesi!

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri hangileri? 2025 listesi belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

Savunma Sanayii alanında attığı adımlarla dikkat çeken Türkiye, son dönemde hava kuvvetleri gücü ile de dünyanın en önde gelen ülkeleri arasına girdi. Askeri güç verilerini analiz eden ABD merkezli internet sitesi Global Firepower tarafından açıklanan dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2025 listesi açıklanırken, Türkiye'nin sıralaması da dikkat çekti...

İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ HAVA KUVVETLERİ 2025 LİSTESİ

100- SLOVENYA

99 - PARAGUAY

98 SENEGAL

97 HONDURAS

96 ÇAD

95 SLOVAKYA

94 URUGUAY

93 MALİ

92 BOTSWANA

91 DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ

90 YENİ ZELANDA

89 UGANDA

88 EL SALVADOR

87 GÜRCİSTAN

86 BOLİVYA

85- BULGARİSTAN

84- HIRVATİSTAN

83- MACARİSTAN

82 - ERMENİSTAN

81 - ZAMBİYA

80 – DOMİNİK CUMHURİYETİ

79 - LÜBNAN

78 SRİ LANKA

77 SRİ LANKA

76 AVUSTURYA

75 TÜRKMENİSTAN

74 ZİMBABVE

73 NORVEÇ

72 ÇEKYA

71 EKVADOR

70 ETİYOPYA

69 BELÇİKA

68 SIRBİSTAN

67 PORTEKİZ

66 DANİMARKA

65 HOLLANDA

64 UMMAN

63 KUVEYT

62 BAHREYN

61 MALEZYA

60 ROMANYA

59 LİBYA

58 İSVİÇRE

57 TUNUS

56 AZERBAYCAN

55 KENYA

54 NİJERYA

53 FİNLANDİYA

52 SUDAN

51 İSVEÇ

50 GÜNEY AFRİKA

49 BELARUS

48 ÖZBEKİSTAN

47 KAZAKİSTAN

46 FİLİPİNLER

45 SURİYE

44 BANGLADEŞ

43 VENEZUELA

42 SİNGAPUR

41 ARJANTİN

40 VİETNAM

39 KATAR

38 PERU

37 FAS

36 ÜRDÜN

35 ŞİLİ

34 ANGOLA

33 MYANMAR

32 UKRAYNA

31 AVUSTRALYA

30 KANADA

29 IRAK

28 MEKSİKA

27 – KOLOMBİYA

26 – ENDONEZYA

25 İSPANYA

24 – POLONYA

23 – TAYLAND

22 BREZİLYA

21 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

20 İRAN

19- YUNANİSTAN

18- ALMANYA

17- CEZAYİR

16 İSRAİL

15 BİRLEŞİK KRALLIK

14 – İTALYA

13 TAYVAN

12 KUZEY KORE

11 SUUDİ ARABİSTAN

10 FRANSA

9 TÜRKİYE

8 - MISIR

7- PAKİSTAN

6 JAPONYA

5 GÜNEY KORE

4 HİNDİSTAN

3 - ÇİN

2 RUSYA

1 - ABD

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Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri hangileri? 2025 listesi belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?
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