Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri hangileri? 2025 listesi belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

Savunma Sanayii alanında attığı adımlarla dikkat çeken Türkiye, son dönemde hava kuvvetleri gücü ile de dünyanın en önde gelen ülkeleri arasına girdi. Askeri güç verilerini analiz eden ABD merkezli internet sitesi Global Firepower tarafından açıklanan dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2025 listesi açıklanırken, Türkiye'nin sıralaması da dikkat çekti...
İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ HAVA KUVVETLERİ 2025 LİSTESİ
100- SLOVENYA
98 SENEGAL
97 HONDURAS
96 ÇAD
95 SLOVAKYA
94 URUGUAY
93 MALİ
92 BOTSWANA
91 DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ
90 YENİ ZELANDA
89 UGANDA
88 EL SALVADOR
87 GÜRCİSTAN
86 BOLİVYA
85- BULGARİSTAN
84- HIRVATİSTAN
83- MACARİSTAN
82 - ERMENİSTAN
81 - ZAMBİYA
80 – DOMİNİK CUMHURİYETİ
79 - LÜBNAN
78 SRİ LANKA
77 SRİ LANKA
76 AVUSTURYA
75 TÜRKMENİSTAN
74 ZİMBABVE
73 NORVEÇ
72 ÇEKYA
71 EKVADOR
70 ETİYOPYA
69 BELÇİKA
68 SIRBİSTAN
67 PORTEKİZ
66 DANİMARKA
65 HOLLANDA
64 UMMAN
63 KUVEYT
62 BAHREYN
61 MALEZYA
60 ROMANYA
59 LİBYA
58 İSVİÇRE
57 TUNUS
56 AZERBAYCAN
55 KENYA
54 NİJERYA
53 FİNLANDİYA
52 SUDAN
51 İSVEÇ
50 GÜNEY AFRİKA
49 BELARUS
48 ÖZBEKİSTAN
47 KAZAKİSTAN
46 FİLİPİNLER
45 SURİYE
44 BANGLADEŞ
43 VENEZUELA
42 SİNGAPUR
41 ARJANTİN
40 VİETNAM
39 KATAR
38 PERU
37 FAS
36 ÜRDÜN
35 ŞİLİ
34 ANGOLA
33 MYANMAR
32 UKRAYNA
31 AVUSTRALYA
30 KANADA
29 IRAK
28 MEKSİKA
27 – KOLOMBİYA
26 – ENDONEZYA
25 İSPANYA
24 – POLONYA
23 – TAYLAND
22 BREZİLYA
21 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
20 İRAN
19- YUNANİSTAN
18- ALMANYA
17- CEZAYİR
16 İSRAİL
15 BİRLEŞİK KRALLIK
14 – İTALYA
13 TAYVAN
12 KUZEY KORE
11 SUUDİ ARABİSTAN
10 FRANSA
9 TÜRKİYE
8 - MISIR
7- PAKİSTAN
6 JAPONYA
5 GÜNEY KORE
4 HİNDİSTAN
3 - ÇİN