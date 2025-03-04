Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri hangileri? 2025 listesi belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

Savunma Sanayii alanında attığı adımlarla dikkat çeken Türkiye, son dönemde hava kuvvetleri gücü ile de dünyanın en önde gelen ülkeleri arasına girdi. Askeri güç verilerini analiz eden ABD merkezli internet sitesi Global Firepower tarafından açıklanan dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2025 listesi açıklanırken, Türkiye'nin sıralaması da dikkat çekti...

İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ HAVA KUVVETLERİ 2025 LİSTESİ