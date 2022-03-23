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Giriş Tarihi: 24.3.2022

Dünyanın en meşhur bankı

Dünyanın en meşhur bankı

Nevşehir’de, üniversite öğrencilerinin sokaktan alıp öğrenci evine götürdüğü bank, bugünlerde sosyal medyada çok meşhur. Öğrenci Mert Tütüncü: Evde koltuğumuz yoktu. Sokaktaki bank kışın kullanılmıyordu, alıp eve getirdik. O artık hayatımızın bir parçası

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Hacı Bektaş Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Mekatronik Bölümü Öğrencileri Mustafa Mert Tütüncü ve Yusuf İslam Demirbaş, arkadaşlarından çıkıp kendi evlerine doğru gelirken yol kenarında bank gördü. Üzerinde Sarıyer Belediyesi yazılı bankı 'Kışın kullanılmıyor, yazın geri getiririz' diyerek alan öğrenciler, bankı evlerine getirdi. Evlerinde eşya da bulunmayan öğrenciler, bankla adeta ev arkadaşı oldu. Bilgisayar kullanırken, çay içerken, yemek yerken bankı kullanan öğrenciler, yatak olarak kullanarak üzerinde uyumaya da başladı. Sosyal medyada meşhur olan ve Sarıyer Belediyesi'nin de sosyal medya hesabı üzerinden 'Değerli vatandaşım, lütfen head shot yemeden bankımızı aldığın yere koy' diyerek paylaşımda bulunduğunu da gören öğrenciler, heyecanlandı. Bankın hikayesini anlatan Mustafa Mert Tütüncü, "Akşam arkadaşlardan çıkıp eve doğru geliyorduk. Evde de oturacak fazla eşyamız yoktu. Biz de yol kenarında Sarıyer Belediyesi'nin bankını gördük. Ucundan tutarak hep beraber eve getirdik. Oturacak bir şeyimiz olmadığı için en azından yemeğimizi üzerinde yiyoruz, çayımızı üzerinde içiyoruz. Bilgisayarımızın koltuğu olmadığı için bankın üzerinde oturmak zorunda kalıyoruz. Bazı zamanlarda da üzerinde yatmak zorunda kalıyoruz. Sosyal hayatımızın bunun üzerinde geçiyor" dedi.

KÖTÜ BİR AMACIMIZ YOKTU
Öğrencilerden Yusuf İslam Demirbaş ise, "Vaktimizi sürekli üzerinde geçirdiğimiz için arkadaş grubumuzda bu bankın fotoğrafını paylaştım. Ondan sonra gündem oldu. Fotoğrafı Sarıyer Belediyesi görmüş. Onlarla tatlı bir atışmamız oldu. Bu kadar olacağını düşünmüyordum. Bu olay bilinçli olarak yapılmış bir şey değil. Bu hayatımızda vardı. Ben sadece yansıttım. Bu bankı bırakmak istemiyoruz. Çünkü bununla bütünleştik. Her şeyimizi bununla yapıyoruz. Bilgisayar kullanırken, çay içerken, yemek yerken hep bunu kullanıyoruz. Günümüzün çoğu vaktini burada harcıyoruz. Artık hayatımızın parçası oldu. Bırakmak da istemiyoruz. Sırtımızı, belimizi her yerimizi ağrıtıyor, ama idare ediyoruz" ifadelerini kullandı. İHA

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Dünyanın en meşhur bankı
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