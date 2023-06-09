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Giriş Tarihi: 10.6.2023

Dünyanın en ‘Mutlu’ babası

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Dünyanın en ‘Mutlu’ babası
Diyarbakır'da 24 yıl önce kelebek hastası olarak dünyaya geldiğinde doktorların '24 saat yaşar' dediği Mutlu Çalışır, annesinin de desteğiyle hayata tutundu. Geçen yıl biricik aşkı Ceylan'la dünyaevine giren Mutlu Çalışır, yeni dünyaya gelen kızı Beyza'yı kucağına almanın coşkusunu yaşıyor. Duygularını SABAH'a anlatan genç baba "Doğduğumda profesörler de dahil yaşamama ihtimal vermemişler. Umudunu hç kaybetmeyen annem benim için büyük mücadele verdi. Ölür dedikleri ben şimdi baba oldum. Öldürmeyen Allah öldürmüyor. Tüm kelebek hastası kardeşlerimden umutlarını hiçbir zaman kaybetmemelerini ve beni akıllarına getirerek mücadele etmelerini istiyorum" dedi.

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Dünyanın en ‘Mutlu’ babası
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