‘Dünyanın en seçkin mutfağına sahibiz’

Global Gastro Ekonomi Zirvesi, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlendi. Zirvede konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, mutfak kültürü tanıtımında Gastrocity kavramının önemine değindi. Ersoy, "Türkiye, dünyanın en seçkin mutfak kültürüne sahip ilk üç ülkesinden biri. Bunu ülkemiz için bir faydaya dönüştürmek bizim sorumluluğumuz. Dünyanın en başarılı dijital platformlarından biri olan Go Türkiye portalımız üzerinde tescilli lezzet duraklarımızı ve lezzet rotalarımızı 10 dilde hazırlanan ayrıntılı içerikler üzerinden anlatıyoruz" dedi.