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Giriş Tarihi: 21.7.2022 22:16 Son Güncelleme: 22.7.2022 00:26

Dünyanın en uzun künefesi yarım saatte tüketildi

Hatay’ın anavatana katılışının 63. yıldönümü nedeniyle, Antakya’da 83 metre uzunluğunda künefe yapıldı. 1 ton 850 kilogram ağırlığındaki künefe, vatandaşlar tarafından yarım saat içerisinde tüketildi.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Dünyanın en uzun künefesi yarım saatte tüketildi

Hatay Büyükşehir Belediyesi Hatay'ın Anavatana katılışının 83. yıldönümü nedeni ile düzenlenen festival etkinlikleri arasında geleneksel künefe şöleni düzenledi. Şölende 50 santimetre genişliğinde ve 83 metre uzunluğunda dünyanın en uzun künefesi yapıldı.

Şölende konuşan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Bugün bizim gurur günümüz. Bugün Hatay'ın Anavatana katılışının 83. yıldönümünü kutlamak için buradayız. Her yıl bir metre arttırdığımız dünyanın en uzun künefesini bu yıl da yaptık. Bu sene Hatay'ın anavatana katılışının ve 83. yıldönümünde, vatandaşlarımıza ikram etmek üzere 83 metre uzunluğunda künefe hazırladık. Afiyet olsun" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, tepside hazırlanan künefeyi havaya atarak ters çevirdi. Başkan Savaş daha sonra Hatay Milletvekilleri Mehmet Güzelmansur, İsmet Tokdemir ve protokol üyeleri ile birlikte hazırlanan 83 metre uzunluğundaki dünyanın en uzun künefesinin şerbetini dökerek şölene katılan vatandaşlara ikram edildi.

Tam 800 kilo tel kadayıf, 600 kilo peynir, 400 kilo şeker ve 50 kilogram Antep Fıstığının kullanıldığı 1 ton 850 kilogram ağırlığındaki künefe şölene katılan vatandaşlara ikram edildi. Dünyanın en uzun künefesi yarım saatte tüketildi.

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Dünyanın en uzun künefesi yarım saatte tüketildi
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