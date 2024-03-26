Dünyanın En’leri listesinde 8 lezzet Türkiye’den

Yaptığı yemek listeleriyle bilinen Taste Atlas internet sitesi 'Dünyanın en iyi 100 yemeği'ni seçti. 10 bin 927 yemek arasından kullanıcıların oylarıyla belirlenen 100 yemek için 395 bin 205 kişi oy kullandı. Dünya mutfağından birçok lezzetin yer aldığı listeye Türkiye'den farklı kategorilerden 8 yemek girmeyi başardı. Cağ Kebabı listenin 20 sırasında yer alırken İskender kebabı 37. sıraya yerleşti. Listede Mantı, 38., Döner 60., Adana kebap 70., Mercimek çorbası 72., Hünkar beğendi 77. sırada yer alıyor. Sandviç kategorisinde 3. sırada yer alan Tombik döner ise 'Dünyanın en iyi 100 yemeği' arasında da 89. sırada bulunuyor. Öte yandan yine aynı sitede yapılan Dünyanın en iyi 100 mutfağı kategorisinde ise Türk mutfağı 15. sırada yer aldı.