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Giriş Tarihi: 24.2.2023

Dünyaya ‘ayaktayız’ mesajı vereceğız

Dünyaya ‘ayaktayız’ mesajı vereceğız
Farklı din ve mezheplere mensup sanatçıları buluşturarak birlikte yaşama kültürünü dünyaya anlatan Antakya Medeniyetler Korosu'nun 7 sanatçısı Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında hayatını kaybetti. 200 kişilik koronun geride kalan üyeleri de depremzedelere kapılarını açan Türkiye'nin farklı illerine dağıldı. Koronun şefi Yılmaz Özfırat ve teknik koordinatörü Bedirhan Gök de İzmir'deki bir otele yerleştirildi. Özfırat ve Gök, Antakya Medeniyetler Korosu'nu yeniden bir araya getirerek Türkiye'nin medeniyetler zenginliğini yeniden dünyaya anlatmayı hedefliyor. Sanatçıların en büyük dileği ise depremde yaşamını yitiren koro arkadaşları Mehmet Özdemir, Gizem Dönmez, Hakan Samsunlu, Pınar Aksoy, Fatma Çevik, Müge Mimaroğlu ve Ahmet Fehmi Ayaz'ın anısını müzikleriyle yaşatabilmek. Yılmaz Özfırat, "Türkiye'nin her bir tarafına gönderdik arkadaşlarımızı. Koromuzdan 7 arkadaşımız vefat etti. Yeniden bir araya geleceğiz. Bundan sonraki konserlerimizin hepsini onlara adayacağız. Bu topluluk yıkılmadı, ayakta. Bu şehir yıkılmadı, ayakta diye dünyaya göstermek istiyoruz. AA

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Dünyaya ‘ayaktayız’ mesajı vereceğız
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