‘Dur’ ihtarına uymadı: Araçtan bakın neler çıktı!

Ekiplerin incelemesinde, aracın ruhsat kaydının üzerine olduğu E.G.'ye (25) ulaşıldı. Bu sırada otomobilin bulunduğu bölgede olan İ.Ö. sürücünün kendisi olduğunu iddia etti. Polis ekiplerinin otomobilde yaptığı incelemede ruhsatlı olduğu belirtilen uzun namlulu otomatik silah, şarjör, 8 fişek ve bıçak ele geçirdi. Silah polis ekipleri tarafından incelemeye alındı. Otomobil sürücüsü İ.Ö.'ye 24 bin 854 lira idari para cezası uygulandı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.