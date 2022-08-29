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Giriş Tarihi: 29.8.2022 23:06 Son Güncelleme: 29.8.2022 23:23

'Dur' ihtarına uymadı, canından oldu

Samsun'un Bafra ilçesinde görevli polislere tüfekle ateş eden şahıs, polisle çıkan çatışmada hayatını kaybetti.

İLHAN DEMİRCİOĞLU İLHAN DEMİRCİOĞLU
’Dur’ ihtarına uymadı, canından oldu

Olay, Bafra ilçesi Emirefendi Mahallesi Hasan Çakın Caddesi 15 Temmuz Meydanı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elinde tüfekle birlikte kaldırımda yürüyen Ömür A.'yı (38) gören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsa tüfekle nereye gittiğini sordu. İddiaya göre şahıs, soru üzerine polis otosuna tüfekle ateş etti. Polisler de tüfekle ateş açan şahsa karşılık verdi. Olayda Ömür A. ağır şekilde yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi yine polis ekipleri yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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'Dur' ihtarına uymadı, canından oldu
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