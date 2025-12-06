‘Dur’ ihtarına uymadı çarptığı kadını öldürdü

Küçükçekmece'de denetim yapan bekçilerin 'dur' ihtarına uymayan hafif ticari araç sürücüsü kaçarken yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Osmanbey Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre caddede denetim yapan bekçiler, şüphelendikleri hafif ticari aracı durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü, Osmanbey Sokak girişinde yolun karşısına geçmeye çalışan Seval Tutaner'e (60) çarptı.
Talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli Kadir A. (34) Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Ekiplerince arkadaşının evinde yakalandı. Şüphelinin ilk beyanında "Hırsızlık suçundan aranmam vardı, korktum dur ihtarına uymadım" dediği öne sürüldü. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.