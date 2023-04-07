’Dur’ ihtarına uymayan sürücü, polis aracına çarpınca yakalandı

Olay, saat 11.30 sıralarında, Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan polis, şüphe üzerine 68 EA 281 plakalı otomobilin sürücüsü Çağrı Doğuş'a 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Sürücü, Fatih Mahallesi millet bahçesi kavşağında önlem alan polislerin aracına çarpınca gözaltına alındı.