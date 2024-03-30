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Giriş Tarihi: 30.3.2024 11:20 Son Güncelleme: 30.3.2024 11:44

Durağa dalıp 5 kişinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Konya’da epilepsi krizi geçirmesi nedeniyle kontrolünü kaybedip, çarptığı otobüs durağındaki 4 kadın ile eşinin ölümüne neden olan sürücü Bekir Taşkın (39) hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Taşkın ifadesinde, “Seyir halindeyken epilepsi nöbetim tuttu ve kaza yaptım. Sonrasını hiç hatırlamıyorum. Kime çarptım, nereye çarptım, kim öldü kim yaralandı bilmiyorum. Ehliyetim yoktu. 60 kilometre hızla gidiyordum” dedi. Taşkın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Durağa dalıp 5 kişinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

19 Mart günü sabah saatlerinde Konya-Karaman karayolunun 25'inci kilometresinde meydana gelen kazada, epilepsi hastası ehliyetsiz Bekir Taşkın idaresindeki otomobil, sürücüsünün epilepsi krizine girmesi nedeniyle kontrolden çıkıp, otobüs durağına çarptı. Durakta bekleyen Mordagül Tutgak (59), Elif Gül (42), Dudu Gül (33), Nergiz Gül (48) ve sürücünün eşi Bahriye Taşkın (43) hayatını kaybetti.

EPİLEPSİ NÖBETİM GELDİ

Çiftin kızı Ümmühan Taşkın (16) tedavisinin ardından taburcu edildi. Durakta bekleyen Türkan Gül (13) ve Sibel Özgürlü'nün (32) ise tedavilerinin devam ettiği belirtildi. Sürücü Bekir Taşkın, Konya Numune Hastanesindeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Bekir Taşkın ifadesinde, "Konya Şehir Hastanesine gidiyordum. Epilepsi nöbeti gelince seyir halindeyken kaza yaptım. Sonrasını hiç hatırlamıyorum. Kime vurdum nereye vurdum, kim öldü kim yaralandı bilmiyorum. Ehliyetim yoktu. Aracın herhangi bir arızası da yoktu. Aracımın hızı 60 kilometreydi. Vefat edenler nedeniyle çok üzgün ve pişmanım" diyerek kendisini savundu.

TUTUKLANDI

Sürücü Bekir Taşkın, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Taşkın, çıkarıldığı mahkemece 'Taksirle ölümü ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Durağa dalıp 5 kişinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
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