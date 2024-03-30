Durağa dalıp 5 kişinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

19 Mart günü sabah saatlerinde Konya-Karaman karayolunun 25'inci kilometresinde meydana gelen kazada, epilepsi hastası ehliyetsiz Bekir Taşkın idaresindeki otomobil, sürücüsünün epilepsi krizine girmesi nedeniyle kontrolden çıkıp, otobüs durağına çarptı. Durakta bekleyen Mordagül Tutgak (59), Elif Gül (42), Dudu Gül (33), Nergiz Gül (48) ve sürücünün eşi Bahriye Taşkın (43) hayatını kaybetti.

EPİLEPSİ NÖBETİM GELDİ

Çiftin kızı Ümmühan Taşkın (16) tedavisinin ardından taburcu edildi. Durakta bekleyen Türkan Gül (13) ve Sibel Özgürlü'nün (32) ise tedavilerinin devam ettiği belirtildi. Sürücü Bekir Taşkın, Konya Numune Hastanesindeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Bekir Taşkın ifadesinde, "Konya Şehir Hastanesine gidiyordum. Epilepsi nöbeti gelince seyir halindeyken kaza yaptım. Sonrasını hiç hatırlamıyorum. Kime vurdum nereye vurdum, kim öldü kim yaralandı bilmiyorum. Ehliyetim yoktu. Aracın herhangi bir arızası da yoktu. Aracımın hızı 60 kilometreydi. Vefat edenler nedeniyle çok üzgün ve pişmanım" diyerek kendisini savundu.

TUTUKLANDI

Sürücü Bekir Taşkın, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Taşkın, çıkarıldığı mahkemece 'Taksirle ölümü ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.