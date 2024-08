Duruyu öldüren şüpheli tutuklandı, gözyaşları arasında toprağa verildi

Edirne'de dün Gaziosmanpaşa Ortaokulu bahçesinde, gece yarısı arkadaşlarıyla birlikte oturduğu sırada Kerem Can Akkan'ın silahından çıkan mermiyle hayatını kaybeden Duru Pakarda, gözyaşları arasında toprağa verildi. Olay sonrası gözaltına alınan Kerem Can Akkan, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine kondu. Duru Pakarda'yı öldürmek suçundan gözaltına alınan Kerem Can Akkan'ın mahkemede verdiği ifadesi ortaya çıktı.

'Silah patladı, öldürmek istemedim'

Kerem Can Akkan'ın mahkemede verdiği ifadesinde, silahın birden ateş aldığını Duru'yu öldürmek istemediğini söyledi. Yaşanan olay sonrası 112'yi arayarak haber verdiğini belirten katil zanlısı Akka'n, "Silah belimdeydi. Husumetelilerim var bu yüzden silah taşıyorum. Silahımda tek kurşun vardı. Belimden çıkarıp elime aldığım sırada birden ateş alıp patladı. Nasıl olduğunu anlamadım. Olay kazara oldu"diye ifade verdiği iddia edildi. Akkan'ın 8 ayrı suçtan dosyası olduğu öğrenildi. Olay yerinde bulunan diğer 3 kişi ise Akkan'ın elindeki silahın oynarken patladığı yönünde ifade verdiği öğrenildi.

Hayatını kaybeden Duru Pakarda, Sabuni Mahallesinde Hasan Sezayi Caminde kılanan öğlen namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi. Genç kızın cenazesinde göz yaşları sel oldu.

Genç kızın ölümüyle ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma sürüyor.