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Giriş Tarihi: 25.6.2024 14:24 Son Güncelleme: 25.6.2024 14:30

Duş alırken elektrik akımına kapıldı, hayatını kaybetti

Elazığ’da çalıştığı şantiyede duş alırken elektrik akımına kapılan 26 yaşındaki Taha Kaya hayatını kaybetti.

ERTUĞRUL ÖZDEMİR
Duş alırken elektrik akımına kapıldı, hayatını kaybetti

Olay dün gece Alacakaya ilçesindeki bir şantiyede meydana geldi. Şantiyede çalışan Taha Kaya, duş almak için banyoya girdi. Kaya, duş aldığı esnada elektrik akımına kapıldı. Arkadaşları, uzun bir süre Kaya'dan cevap alamayınca kontrol etmeye gittiklerinde Kaya'yı yerde gördü. Haber verilmesi üzere olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaya'nın cansız bedeni morga kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Duş alırken elektrik akımına kapıldı, hayatını kaybetti
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