Düştüğü sulama havuzunda öldü

Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde yaşayan ve zihinsel engelli olduğu öğrenilen Berat Bulut (12), önceki gün evden çıktıktan sonra ortadan kayboldu. Ailesi Berat'ı aramaya başlarken, vatandaşlar tarla sulama amacıyla yapımı devam eden ve yağmur sularıyla dolan havuzda hareketsiz bir kişi gördü. Yapılan incelemede, Berat Bulut'un havuza düşerek boğulduğu belirlendi. Çocuklarının cansız bedenini gören aile sinir krizleri geçirdi. Berat Bulut'un cansız bedeni otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Otopsinin ardından talihsiz çocuk ailesi tarafından gözyaşları arasında Bismil Esentepe Mahallesi'nde toprağa verildi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.