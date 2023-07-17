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Giriş Tarihi: 18.7.2023

Duvar devrildi, Deniz Efe öldü

Duvar devrildi, Deniz Efe öldü
İzmir'in Torbalı ilçesinde önceki akşam düğün salonunda dekor amaçlı kullanılan duvar, düğün sırasında devrildi. Deniz Efe Çelebi (5) ile Eğmen Gürbüz (7) duvarın altında kaldı. Çelebi hayatını kaybetti, yaralanan Gürbüz ise Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne Emel ile baba Engin Çelebi, gözyaşlarına boğuldu. Engin Çelebi, "Çocukların önünde oynadığı dandik duvar, güya rüzgârdan devrilmiş. Oğlum öldü, diğer çocuk yaralı. Onun durumu da kötü. Bu işin peşini bırakmayacağım" dedi. Polis, işletme sahibi S.T. ile mesul müdürü D.S.Ş.'yi gözaltına aldı. DHA

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Duvar devrildi, Deniz Efe öldü
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