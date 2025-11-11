Düzce depreminin üzerinden 26 yıl geçti

Merkez üssü Kaynaşlı ilçesi olan 12 Kasım 1999'da meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremin izlerini silen Düzce küllerinden yeniden doğdu. 17 Ağustos 1999'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki Marmara Depremi'nden etkilenen Düzce, yaralarını sarmaya çalışırken bu kez 12 Kasım 1999'da 7,2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Üç ayda iki büyük deprem yaşanan Düzce'de her iki afette toplam 980 kişi hayatını kaybetti, konutların yüzde 82'si, iş yerlerinin yüzde 87'si hasar gördü.

Kentte, aradan geçen 26 yılda aynı acıların tekrar yaşanmaması için çeşitli önlemler alındı. Birinci derece deprem bölgesi olan ve fay hattı üzerinde yer alan Düzce'de vatandaşlara deprem bilinci eğitimleri verildi. Yüksek kat kriterleri belirlenerek yeni yapılanmanın bu şartlara uygun olması için titiz çalışmalar yürütülen kent, teşvik yasasıyla birçok yatırım alarak ekonomik anlamda da gelişti.

Deprem döneminde Bolu'ya bağlı bir ilçe olan Düzce, 9 Aralık 1999'da Bolu'dan 6 ilçeyle beraber ayrılarak il statüsüne kavuştu ve 170 bin olan nüfusunu aradan geçen 26 yılda 416 bine çıkardı. Düzce'de kat yüksekliği 18 kattan zemin artı 4 kata düştü. Kentin yapı stoku büyük ölçüde yenilendi. Bütün Düzce için kentsel dönüşüm strateji belgesi hazırlandı.