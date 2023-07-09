Düzce’de Asar Deresi tehlikeli derecede yükseldi

Düzce'de etkili olan şiddetli sağanak yağış sonrası bazı dereler taştı, bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Bazı köprüler ise taşkınlar sonrası yıkıldı.

Yaşanan yoğun yağış sonrası Düzce şehir merkezinden geçen Asar Deresi'nin devesi tehlikeli derecede yükseldi. Derenin yükselmesi sonucu ekipler dere yataklarında olası tıkanıklıkları önlemek için hazır bekliyor. Öte yandan polis ekipleri ise asar deresinin çevresinde bulunan araçları kaldırdı. Köprü üzerinde dereyi seyretmek isteyen vatandaşları da güvenlikleri için bölgeden uzaklaştırdı.

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ise ilk andan itibaren çalışmaları yerinde incelemeye devam ediyor. Öztürk yaptığı açıklamada "Meteoroloji'nin uyarılarını dikkate alarak dere yataklarında ki çalışmalarımızı yapmıştık. Bazı ilçelerimiz de köprüler yıkıldı dereler taştı ve tarım alanları sular altında kaldı. Ekiplerimiz bölgelerde çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Şuana kadar çok şükür can kaybınız yok'' dedi.