Düzce’de feci kaza! Tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Düzce'deki kaza D-100 karayolu Kervan Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Çoban istikametinden Kervan istikametine seyir halinde olan H.Ç. idaresindeki 81 ABR 025 plakalı otomobil ile aynı güzergahta ki S.Y. idaresindeki 14 EG 553 plakalı Scania marka tır çarpıştı.