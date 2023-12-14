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Giriş Tarihi: 14.12.2023 15:04

Düzce'de feci kaza! Tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Düzce'de tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaraladnı.

İHA
Düzce’de feci kaza! Tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Düzce'deki kaza D-100 karayolu Kervan Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Çoban istikametinden Kervan istikametine seyir halinde olan H.Ç. idaresindeki 81 ABR 025 plakalı otomobil ile aynı güzergahta ki S.Y. idaresindeki 14 EG 553 plakalı Scania marka tır çarpıştı.

OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPIP SAVRULDU: 2 YARALI

Çarpışmanın etkisiyle otomobil bariyerlere çarpıp savruldu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsü H.Ç. ve yanında yolcu olarak bulunan E.Ç.'ye ilk müdahaleyi yapmasının ardından hastaneye kaldırdı.

Kaza sebebi ile bir süre tek şerit kapalı kalırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

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Düzce'de feci kaza! Tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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