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Giriş Tarihi: 5.8.2022 12:09 Son Güncelleme: 5.8.2022 12:09

Düzce'de kan donduran manzara: 3 ölü, 3 yaralı!

TEM Otoyolu’nda TIR’ın, aynı yöne giden 2 otomobil ile 2 TIR’a çarptığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. İşte acı olayın detayları...

DHA
Düzce’de kan donduran manzara: 3 ölü, 3 yaralı!

Kaza, saat 03.30 sıralarında TEM Otoyolu Yeşilyayla mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Yusuf Cançevik, yapım çalışması nedeniyle 2 şeride düşen yolda direksiyon kontrolünü kaybetti. TIR, aynı yöne giden Beytullah Sevim yönetimindeki 67 LM 188 ve Yusuf Erkan yönetimindeki 34 EVE 655 plakalı otomobiller ile Sedat Tunç yönetimindeki 33 FF 137 ve Selim Sadıç yönetimindeki 38 GN 133 plakalı TIR'lara çarptı. Kazada, TIR'ların arasında kalan Yusuf Erkan'ın otomobilindeki Ayaz Mehmet Erkan (16), Vahide Gözde Erkan (26) ve Öykü Erkan (14) yaşamını yitirdi. Yaralanan Sedat Tunç ile Yusuf Erkan ve Faruk Abbasoğlu ise ambulanslarla Sakarya Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Düzce'de kan donduran manzara: 3 ölü, 3 yaralı!
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