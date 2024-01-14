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Giriş Tarihi: 14.1.2024 06:09

Düzce'de korkunç kaza! Araç hurdaya döndü: 1 ölü 1 yaralı

Düzce’de hafif ticari araç tıra arkadan çarpıp savruldu. Bariyerlere çarpıp devrilen araçta 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

İHA
Düzce’de korkunç kaza! Araç hurdaya döndü: 1 ölü 1 yaralı
Kaza Çilimli sapağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Sakarya istikametinden Bolu istikametine seyir halinde olan Barış D. idaresinde ki 34 EPY 760 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç, aynı istikamette bulunan Fatih P. idaresindeki 34 EOD 466 plakalı Mercedes marka tıra arkadan çarparak savruldu. Savrulan hafif ticari araç, bariyerlere çarparak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine kısa süre içerisinde ulaşan itfaiye ekipleri araç içerisinde sürücü Barış D. ve yanında yolcu olarak bulunan Yavuz Selim Aşıkoğlu'nun sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Araç sürücüsü Barış D., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, yolcu Yavuz Selim Aşıkoğlu'nun ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının olay yerinde inceleme yapmasının ardından Yavuz Selim Aşıkoğlu'nun cansız bedeni Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza sebebi ile tek şeritten ilerleyen trafik, aracın kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Düzce'de korkunç kaza! Araç hurdaya döndü: 1 ölü 1 yaralı
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