Düzce’de selin faturası ağır oldu

Sabahın erken saatlerinden itibaren sel felaketinin yaşandığı bölgelerde sahadan ayrılmayan Düzce Valisi Cevdet Atay ve AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, gece saatlerinde Küçük Melen Çayı'nın taşması ile birlikte selden etkilenen Küçük Sanayi Sitesi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANI SELDE MAHSUR KALDI

Konuralp eski Belediye Başkanı İbrahim Aykut ve 5 çalışanı, Melen Çayı'nın taşması ile şantiyede mahsur kaldı. İbrahim Aykut ve 5 çalışının kurtarılması için AFAD, itfaiye ve polis ekipleri tarafından nefes kesen kurtarma operasyonu düzenledi. Aykut ve 5 çalışanı, ekipler tarafından lastik botla kurtarılarak güvenli bölgeye taşındı.

METREKAREYE 150 KİLO YAĞIŞ DÜŞTÜ

Düzce'nin en çok yağış alan ilçesi Yığılca oldu. Şiddetli yağış devam ederken, birçok köy ile bağlantısı olan Aksu Köprüsü ve ilçe merkezindeki bağlantı köprüsü çökme riski nedeniyle trafiğe kapatıldı. Ekiplerin anbean kontrol ettiği bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri alındı. Öte yandan Düzce'yi Yığılca ilçesine bağlayan bağlantı yolunun birçok noktasında heyelanlar meydana geldi. Karayolları ekipleri yolda çalışmalarını sürdürürken, bağlantı yolunda ulaşımda geçici aksamalar meydana geliyor.

KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ BOŞALTILDI

Şiddetli yağış birçok bölgede hasara ve su baskınlarına yol açarken, Küçük Sanayi Sitesi de su baskınlarından en çok etkilenen yerlerden biri oldu.

Birçok esnafın araçlarını siteden çıkarmaya çalıştığı ancak suyun yüksekliği nedeniyle zorluk yaşadığı öğrenildi.

ALT GEÇİTTE MAHSUR KALDILAR

Ayrıca sanayi bölgesinde bulunan bir al geçitti de su basınca araçlar mahsur kaldı. Araçlarının içinden çıkamayan vatandaşlar ekipler tarafından kurtarıldı.