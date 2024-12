Düzensiz uyku kalp krizini tetikliyor

Journal of Epidemiology and Community Health dergisinde yayınlanan araştırma, her gün aynı saatlerde uyumanın sağlık üzerindeki olumlu etkilerini gösterdi. Araştırmaya göre, uyku süresi yeterli olsa bile yatma ve uyanma saatlerindeki değişiklikler, olumsuz kardiyovasküler sonuçlarla ilişkilendiriliyor. Çalışma, 40-79 yaş arası yaklaşık 75 bin kişinin uyku alışkanlıklarını inceleyerek, uyku düzenliliği ile kalp sağlığı arasındaki bağlantıyı araştırdı. Katılımcılara, bir hafta boyunca aktivitelerini kaydeden cihazlar takıldı ve uyku düzenlilik indekslerine göre gruplara ayrıldılar. Araştırmada düzensiz uyuyanların, düzenli uyuyanlara oranla kalp krizi veya felç geçirme olasılığının yüzde 26 daha yüksek olduğu görüldü. Araştırma, düzensiz uyuyanların sadece yüzde 48'inin önerilen uyku süresini karşıladığını, düzenli uyuyanlar arasında ise bu oranın yüzde 61 olduğunu ortaya koydu.