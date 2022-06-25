Haberler Yaşam Haberleri e- YDS sonuçları açıklandı! ÖSYM ile e YDS 2022/8 sınav sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 25.6.2022 18:28

e- YDS sonuçları açıklandı! ÖSYM ile e YDS 2022/8 sınav sonuçları sorgulama ekranı

e- YDS sonuçları açıklandı! ÖSYM ile e YDS 2022/8 sınav sonuçları sorgulama ekranı

ÖSYM’den gelen son dakika açıklamasına göre e YDS sonuçları açıklandı. Bu son dakika gelişmesi sonrasında e-YDS sonuçları sorgulama ekranına ulaşmak ve sınav sonucunu sorgulamak isteyenler "2022 e-YDS 2 sonuçları nasıl, nereden sorgulanır?" soruları üzerinden yaptıkları araştırmalarla bilgi sahibi olmaya çalışıyor. İşte ÖSYM ile e YDS 2022/8 sınav sonuçları sorgulama ekranı

E YDS sınav sonuçları, ÖSYM tarafından duyuruldu. İngilizce dil bilgisini belgelemek isteyenler tarafından başvurulan Elektronik ortamda yapılan Yabancı Dil Sınavı sonuçlarını öğrenmek isteyenler, e-YDS sonuçları sorgulama ekranına "2022 e-YDS 2 sonuçları nasıl, nereden sorgulanır?" sorularıyla erişmeye çalışıyor. İşte YDS sonuçları

E YDS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM tarafından yapılan açıklama şöyle;

25 Haziran 2022 tarihinde uygulanan 2022-Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2022/8 İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarını, 25 Haziran 2022 tarihinde saat 18.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

e-YDS 2022/8 (İngilizce) Sınav Sonuçları

Temel Soru Kitapçığı (%10)

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e- YDS sonuçları açıklandı! ÖSYM ile e YDS 2022/8 sınav sonuçları sorgulama ekranı
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