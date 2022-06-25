e- YDS sonuçları açıklandı! ÖSYM ile e YDS 2022/8 sınav sonuçları sorgulama ekranı

E YDS sınav sonuçları, ÖSYM tarafından duyuruldu. İngilizce dil bilgisini belgelemek isteyenler tarafından başvurulan Elektronik ortamda yapılan Yabancı Dil Sınavı sonuçlarını öğrenmek isteyenler, e-YDS sonuçları sorgulama ekranına "2022 e-YDS 2 sonuçları nasıl, nereden sorgulanır?" sorularıyla erişmeye çalışıyor. İşte YDS sonuçları
ÖSYM tarafından yapılan açıklama şöyle;
25 Haziran 2022 tarihinde uygulanan 2022-Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2022/8 İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarını, 25 Haziran 2022 tarihinde saat 18.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.
e-YDS 2022/8 (İngilizce) Sınav Sonuçları