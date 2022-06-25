e- YDS sonuçları açıklandı! ÖSYM ile e YDS 2022/8 sınav sonuçları sorgulama ekranı

E YDS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM tarafından yapılan açıklama şöyle;

25 Haziran 2022 tarihinde uygulanan 2022-Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2022/8 İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarını, 25 Haziran 2022 tarihinde saat 18.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

e-YDS 2022/8 (İngilizce) Sınav Sonuçları

Temel Soru Kitapçığı (%10)