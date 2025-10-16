Ebeveynler evlatlarını tanımıyor

Çocukları okul öncesi dönemde eğitim gören ailelerin bilgi gereksinimlerini belirlemek amacıyla ülke genelinde geniş katılımlı ihtiyaç analizi yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 43 bin 761 veli ile görüşüldü. Araştırma bulgularına göre öğretmen ve veliler, çocukların gelişiminde en çok duyguların tanınması, davranış problemleriyle baş etme, olumlu disiplin, teknoloji kullanımı ve öz düzenleme becerilerinin desteklenmesi konularında rehberliğe ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

ÖZEL BÜLTEN GELİYOR

Bu sonuçlar doğrultusunda, 2025- 2026 eğitim-öğretim yılı için her ay farklı bir tema ele alınarak "Aile Eğitim Bülteni Serisi" hazırlanacak. Bültenlerde çocukların duygusal, sosyal, bilişsel ve davranışsal gelişimini destekleyen temalar, ailelere yönelik uygulama önerileri, etkinlik örnekleri ve kısa bilgilendirme içerikleri yer alacak.