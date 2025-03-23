Ebrar Sitesi’ne yeni bilirkişi raporu

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve 99 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı Ebrar Sitesi F Blok'a ilişkin Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava dosyasına, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden 7 akademisyenin hazırladığı 46 sayfalık yeni bilirkişi raporu eklendi. Bilirkişi heyetinin incelemesine göre, zemin etüt raporunun yetersiz olduğu ayrıca statik projelerin belediye proje kontrol birimi tarafından onaylandığı, uygulamanın yapı müteahhidi tarafından gerçekleştirildiği ve fenni mesul tarafından denetlendiği ifade edildi. Haklarında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen 8 sanığın yargılanması 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürüyor.