Ece Gürel‘in eşyaları ve telefonu bulundu

İstanbul'da arkadaşına Belgrad Ormanı'na gittiğini söyledikten sonra kendisinden haber alınamayan Ece Gürel (36) için ormanda başlatılan arama ve kurtarma çalışması sürüyor. Kâğıthane, Gültepe Mahallesi'nde yaşayan peyzaj mimarı Ece Gürel yaklaşık iki gün önce evden çıkmış, kendisinden bir daha da haber alınamamıştı.

Ailesinin ihbarı üzerine kayıp Gürel'in telefonunun son sinyal verdiği Belgrad Ormanı'nda arama çalışmaları başlamıştı. Arama çalışmaları devam ederken bölgede ekiplere yardımcı olmaya çalışan Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel gazetecilere açıklamalarda bulundu. Sezer Gürel, "Dağ yollarına çok girmez, patika yollarında yürüyüş yapar. Ben girdiğim zaman bile beni uyarırdı.

En son ileride bir gölet var, oradan fotoğraf atmış sosyal medyaya. Son kar yağdığı zaman işyeri ile ilgili bir sıkıntısı vardı. İzin almıştı, işe gitmediği gün bir tartışma olmuş, 'Ben de istifa ederim' demiş. Ben de öğüt verir gibi kendisiyle konuşmuştum" diye konuştu. Ece Gürel'in babası Muharrem Koçoğlu ise, "Aramalar devam ediyor. Biz en son dün görüşmüştük. Belgrad Ormanı'na yürümeye gideceğim demişti. Ve o saatten sonra da bir daha haber alamadık" dedi.

KURŞUN DÖKÜYORMUŞ

Arama çalışmaları yapan ekipler, karşılıklı nöbetleşerek Gürel'in telefonunun son kez sinyal verdiği yerde dar alan arama çalışması yaptı. Ece Gürel'in kişisel eşyaları ve cep telefonu ormanda bulundu. Aramalar devam ediyor. Öte yandan Ece Gürel'in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda astronomi ile ilgilendiği, ayrıca kurşun dökme işlemi yaptığı öğrenildi. Bu arada, kayıp Ece Gürel'in bulunması çalışmaları kapsamında güvenlik kamera görüntülerine ulaşıldı. Gürel'in evden çıktığı anlar, bindiği otobüse ait görüntüler ve 12.56'da otobüsten indikten sonra ormanlık alana doğru yürüdüğü görüntüler ortaya çıktı.