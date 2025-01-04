Ecrin için her bağış bin umut

Düzce'nin Çilimli ilçesinde yaşayan Akbal ailesinin 14 yaşındaki kızları Ecrin Akbal, bebekken geçirdiği hastalık sonucu doğduğundan beri ayağa kalkamıyor, arkadaşlarıyla oynayamıyor ve makine yardımıyla nefes alıyor. Ölümcül hastalıkla yatağa bağımlı yaşayan yüzde 99 engelli Ecrin'in tedavisi için Düzce Valiliği tarafından 2 milyon TL tutarında bir yardım kampanyası başlatıldı. 13 senedir bu ölümcül hastalıkla savaşan ve yeterli maddi gücü olmayan Akbal ailesi, kızlarını yaşatmak istiyor. Öte yandan, aile kızlarının bakımlarıyla ilgilendiği için herhangi bir işte de çalışamıyor.