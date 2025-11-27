Eczacıya ilaç verip oğlunun ölümüne yol açan 2 eczacı kalfası hakkında mütalaa açıklandı

Ankara'da, yanında çalıştıkları, Eczacı Büşra Akdoğan'ın yiyecek ve içeceklerine ilaç katarak trafik kazası yapmasına ve 4 yaşındaki oğlunun yaşamını yitirmesine sebep oldukları ileri sürülen 2 eczacı kalfasının yargılanmasına Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesindende devam edildi. Duruşmaya, tutuksuz sanık Muaz İ.B. ve müşteki eczane sahibi Büşra Akdoğan katılmazken, tutuksuz sanık Süleyman Ö. ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, mütalaa için duruşma savcısına söz verdi. Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, sanıkların 'olası kasıtla çocuk öldürmek', 'yağma' ve 'dolandırıcılık' suçlarından cezalandırılmalarını talep etti. Sanık Süleyman Ö., daha önce yaptığı savunmaları tekrarladığını, suçsuz olduğunu ve beraatini istediğini söyledi. Sanıkların avukatları da, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapmak için mahkemeden ek süre talep etti. Müşteki avukatı ise sanıkların isnat edilen suçlardan cezalandırılmasını talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık avukatlarının ek süre talebini kabul ederek, duruşmayı 30 Ocak'a erteledi.