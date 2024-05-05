Edanur’un ölümünde ihmali bulunan 4 İBB çalışanı için gözaltı kararı

Küçükçekmece'deki sahil parkında yapılan kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki Edanur Gezer'in hayatını kaybetmesine ilişkin 3 kişi gözaltına alındı. 26 Nisan günü Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı'nda yaşanan olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda Küçükçekmece Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Ağaç AŞ'de görevli mühendis Furkan K, kepçe operatörü Sezai A. ile tesisat ustası Fayık C'yi gözaltına aldı. Diğer şüpheli ise aranıyor.