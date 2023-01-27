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Giriş Tarihi: 28.1.2023

Edirne Sarayı ayağa kalkacak

Milli Saraylar Başkanlığı tarafından ayağa kaldırılacak olan ve çalışmaları devam eden Edirne Sarayı’nın ihyası için koordinasyon merkezi oluşturuluyor

İHA
Edirne Sarayı ayağa kalkacak
Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere şehre gelen Milli Saraylar Başkanı Yasin Yıldız, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık ve beraberindeki heyet ile birlikte Edirne Sarayı ile ilgili yapılacak ihya çalışmaları öncesi çeşitli noktalarda incelemelerde bulundu. Milli Saraylar Başkanı Yasin Yıldız'ı Edirne'de misafir ettiklerini söyleyen Vali Kırbıyık, "Geçtiğimiz günlerde Milli Saraylar Başkanlığına devri ile Edirne Sarayı'nın ihyası için büyük bir adım atılmış oldu. Tabi bu çalışmaların sağlıklı şekilde yürütülmesi için burada bir koordinasyon merkezine ihtiyaç duyuluyor. Bu konularda çeşitli incelemelerimiz ve değerlendirmelerimiz oldu. Hızlı bir şekilde hazırlık sürecini tamamlayıp çalışmalara başlanması için gayret sarf ediliyor" dedi.



Kapalı cezaevi olarak kullanılan ve gelecek günlerde boşaltılması planlanan Mahmudiye Kışlası'nda da incelemelerde bulunan Milli Saraylar Başkanı Yıldız, Vali Kırbıyık ve beraberindeki heyet, burada gerçekleştirilmesi planlanan restorasyon çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Restorasyon çalışmaları devam eden Selimiye Camii'nde incelemede bulunan Yıldız ve Vali Kırbıyık, yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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Edirne Sarayı ayağa kalkacak
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