Edirne, çöp, çamur ve çukurdan kurtulacak

Cumhur İttifakı'nın Edirne Belediye Başkan adayı Belgin İba, bu kentte yaşayanların mutluluğu, huzuru, refahı ve burayı ziyaret edenlerin zihinlerinde unutulmaz iz bırakma hedefiyle aday olduğunu söyledi. Kentin yaşadığı sorunların çözümlerini bildiklerini dile getiren İba, "Önümüze iki hedef koyduk. İlk hedefimiz, bu şehirde birlikte yaşadığımız hemşerilerimizin huzuru, refahı ve mutluluğu. İkinci hedefimiz, kentimizi ziyaret eden Edirne'den yolu geçen herkesin zihinlerinde bu şehre ait unutulmaz izler bırakmak" dedi. İba, Edirne'yi siyasi tartışmalarla ayrıştırmaya değil, birleştirmeye aday olduğunu, dürüst ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla çalışacaklarını vurguladı. AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ise hizmetin yerelde başladığını belirtti. Edirne'nin hak ettiği hizmetleri alması için çaba sarf ettiklerini dile getiren Aksal, "Edirne çöp, çamur ve çukur içinde. Biz Edirne'ye hizmet etmek istiyoruz. Bizim bu millete hizmet etmek gibi bir derdimiz var. Biz 'halka hizmeti Hakk'a hizmet olarak' gibi gören bir partinin mensuplarıyız" diye konuştu. Toplantıya, belediye başkanları, AK Parti ve MHP ilçe başkanları, meclis üyeleri ve partililer katıldı. AA