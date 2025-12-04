Haberler Yaşam Haberleri Edirne ve Kırklareli’nde 36 göçmen yakalandı
Ali Can ZERAY
EDİRNE ve Kırklareli'nde güvenlik güçlerinin düzenlediği denetimlerde toplam 36 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Saçlımüsellim ve Serem köylerinde gerçekleştirilen kontrollerde, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen 32 yabancı uyruklu kişi tespit edildi. Yakalanan göçmenler, ilgili birime gönderildi. Kırklareli'nde ise Jandarma ekipleri, merkeze bağlı Demircihalil köyünde 4 düzensiz göçmeni yakaladı. Gözaltına alınan bu kişiler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Bölgede güvenlik güçlerinin düzensiz göçle mücadele kapsamındaki denetim ve kontrollerinin aralıksız sürdüğü bildirildi.
