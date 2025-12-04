Edirne ve Kırklareli’nde 36 göçmen yakalandı

EDİRNEve Kırklareli'nde güvenlik güçlerinin düzenlediği denetimlerde toplam 36 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Saçlımüsellim ve Serem köylerinde gerçekleştirilen kontrollerde, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen 32 yabancı uyruklu kişi tespit edildi. Yakalanan göçmenler, ilgili birime gönderildi. Kırklareli'nde ise Jandarma ekipleri, merkeze bağlı Demircihalil köyünde 4 düzensiz göçmeni yakaladı. Gözaltına alınan bu kişiler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Bölgede güvenlik güçlerinin düzensiz göçle mücadele kapsamındaki denetim ve kontrollerinin aralıksız sürdüğü bildirildi.