Edirne’de kaybolan kadın için ekipler seferber oldu

Edinilen bilgiye göre, Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Hüseyinpınar köyünde yaşayan 82 yaşındaki alzheimer hastası Fatma Topaloğlu'nun evden ayrıldığını fark eden yakınları köyde arama yaptı. Ancak saatler ilerledikçe yaşlı kadını bulamayan köy halkı, Edirne Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerinden yardım istedi.

Alzheimer hastası kadını bulmak için zamanla yarışan AFAD ekipleri, 6 saat sonra yaşlı kadını 1 kilometre uzaklıkta dere kenarında bitkin halde buldu. AFAD kurtarma ekiplerince köye getirilen yaşlı kadın, yakınlarına teslim edildi. Uzun bir süre yorgun düşen ve aç kaldığı için zor anlar yaşayan yaşlı kadının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.