Edirne’de motosiklet kazasında yaralanmıştı: Berkay yaşam mücadelesini kaybetti!

Acı kaza, 12 Kasım'da akşam saatlerinde Keşan-Malkara kara yolunda hazır beton fabrikası yakınlarında meydana geldi. K eşan'dan Malkara yönüne giden Berkay Taşkıran'ın kontrolünü yitirdiği motosiklet, refüje çarparak devrildi. Kazada Taşkıran, ağır yaralandı.
YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, KeşanDevlet Has tanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yoğun bakım servisinde tedavisi süren Berkay Taşkıran, bugün hayatını kaybetti. Taşkıran'ın cansız bedeni, otopsi için hastane morguna konuldu. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.