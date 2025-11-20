Edirne’de motosiklet kazasında yaralanmıştı: Berkay yaşam mücadelesini kaybetti!

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ



İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, Keşan Devlet Has tanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yoğun bakım servisinde tedavisi süren Berkay Taşkıran, bugün hayatını kaybetti. Taşkıran'ın cansız bedeni, otopsi için hastane morguna konuldu. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.