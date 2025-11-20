Haberler Yaşam Haberleri Edirne'de motosiklet kazasında yaralanmıştı: Berkay yaşam mücadelesini kaybetti!
Edirne'de motosiklet kazasında yaralanmıştı: Berkay yaşam mücadelesini kaybetti!

Edirne'nin Keşan ilçesinde refüje çarparak devrilen motosikletin sürücüsü Berkay Taşkıran (30), yaşam mücadelesini kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Acı kaza, 12 Kasım'da akşam saatlerinde Keşan-Malkara kara yolunda hazır beton fabrikası yakınlarınd a meydana geldi. K eşan'dan Malkara yönüne giden Berkay Taşkıran'ın kontrolünü yitirdiği motosiklet, refüje çarparak devrildi. Kazada Taşkıran, ağır yaralandı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, Keşan Devlet Has tanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yoğun bakım servisinde tedavisi süren Berkay Taşkıran, bugün hayatını kaybetti. Taşkıran'ın cansız bedeni, otopsi için hastane morguna konuldu. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

