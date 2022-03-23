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Giriş Tarihi: 23.3.2022 14:42

Edirne'de taksiyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

AA
Edirne’de taksiyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan istikametinden Enez ilçesine giden G.Ç. idaresindeki 22 T 4054 plakalı taksi, Siğilli köyü yakınlarında, karşı yönden gelen Ali Kenar'ın kullandığı 22 FK 739 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Ali Kenar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan G.Ç. ve Kenar'ın kullandığı otomobilde bulunan R.K, ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kenar'ın cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Keşan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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Edirne'de taksiyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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