Edirne’deki hastanede ihmaller zinciri: Genç kadın bebeğini kaybetti! İddialar kan dondurdu

'AMELİYATHANE YERİNE SERVİS ODASINDA DOĞUM YAPTIRILDI'

Yılmaz, özel hastanede süreci takip eden doktorun doğumun yapılacağı tarihten günler önce izinli olduğunu belirterek, "Özel hastanede süreci takip eden doktor tam doğum yapılacağı 3-4 gün bandında izinli. Yurtdışında olduğunu söylüyorlar. Ardından, Salı günü fakülte hastanesine ağrı ve sancıyla gidildiğinde doğum gerçekleşiyor. Ancak doğumun gerçekleşme şekli, hijyen koşulları açısından bir ihmaller zinciri. Anne doğumu servis odasında gerçekleştiriyor. Hiçbir özel tedbir alınmıyor. Düne kadar heyetin karar vermesi gereken bir doğumun nasıl servis odasında gerçekleştiği de büyük bir soru işareti. Bebek doğuyor. Tabii ki bu doğum ameliyathane koşullarında değil, servis odasında gerçekleştiği için anne, eşi ve birçok tanık var. Bebek doğduktan sonra doktor bebeği yere düşürüyor. Bebek yere düştükten sonra odadan çıkarılırken bebeğin ağlama sesi ve hareketi tanıklarca duyuluyor. Buna rağmen bir sonraki güne kadar anneye hiçbir bilgi verilmiyor. Bir sonraki gün geldiğinde bebeğin ölü doğduğu bilgisi veriliyor. Oysa tanıklar bebeğin ağladığını ve hareket ettiğini söylüyor. Sağlık Bakanlığı'na ise bebeğin akciğerinde problem olduğu beyan ediliyor. Doğum sürecini takip eden özel hastanedeki doktora da ulaşılıyor. O doktor da 'Ben bunu fark etmiştim' diyor. Biz, tüm bu süreçle alakalı gerekli yerlere başvurularımızı yaptık. Şikayetimiz devam ediyor. Sorumluların cezalandırılmasını istiyoruz. Çünkü bu noktada sadece müvekkilim cesaret gösterdi ve başvuru yaptı. Belki de birçok annenin başına geldi bu. İlgili makamların konuyu titizlikle takip edeceğine hem benim hem de müvekkilimin güveni tam" diye konuştu.

'TÜM DELİLLERİ SUNDUK ADALET İSTİYORUZ'

Yılmaz, "Müvekkilin sancıları başladığı zaman, her ne kadar fakülte heyet kararı için gün belirlemiş olsa da, süreci sonuna kadar takip etmiş olan özel hastaneye gidiyor. Ancak özel hastane hiçbir şekilde sorumluluk almıyor ve sorumluluktan kaçarak fakülte hastanesine gitmesini söylüyor. Problemi olan bir annenin kendi aracıyla gitmesi de aslında hayatın olağan akışına aykırı. Bu da ihmalin bir başka göstergesi. Müvekkil fakülteye gittiği zaman doktorlar ve hemşireler, kontrol için anneyi NST cihazına bağlamıyor. Yapılan kontroller ilkel yollarla gerçekleştiriliyor. Müvekkil bu kontrollerin çok acı verici olduğunu ifade etmesine rağmen doktorlar ve ilgililer aralarında gülüşerek, dalga geçerek 'Sen nasıl evlendin' şeklinde ifadelerde bulunuyorlar" ifadelerini kullandı. Avukat Yılmaz hukuki sürecin titizlikle takip edildiğini belirterek, "Doğum için anlaşılan hastane Lüleburgaz'daki özel bir hastane. Ancak doğumun gerçekleştiği yer Edirne'deki fakülte hastanesi. Dosyayı titizlikle takip ediyoruz. Müvekkilin elindeki epikriz kayıtları, tanık beyanları, otopark giriş-çıkış kayıtları ve kamera görüntülerinin tamamını şikayet dosyamıza sunduk. Biz adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz. Başka annelerin başına gelmesin. Bu gerçekten çok üzücü, çok elim bir olay" diye konuştu.