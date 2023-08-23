Haberler Yaşam Haberleri Edirne'deki trafik kazasında yaralanan polis memuru hastanede hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 23.8.2023 16:19

Edirne'deki trafik kazasında yaralanan polis memuru hastanede hayatını kaybetti

Edirne'deki trafik kazasında yaralanan polis memuru Melike Dilek, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

AA
Edirne’deki trafik kazasında yaralanan polis memuru hastanede hayatını kaybetti

Edirne-Havsa kara yolundaki kazada yaralanan polis memurlarından Dilek, kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan diğer polis memuru Onur Yüksel'in aynı hastanede tedavisi devam ediyor.

Polis memuru Hasan Burak Önder'in kullandığı 07 ALU 521plakalı otomobil, dün Edirne-Havsa kara yolundaki kavşakta Kadir Sekin idaresindeki 39 AAG 785 plakalı traktörün çektiği römorka çarpmıştı. Önder kaza yerinde yaşamını yitirmiş, araçtaki polisler Melike Dilek ile Onur Yüksel yaralanmıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sevgililer restoranda dehşet saçtı! ‘Destur ver boğazını keseceğim’
Deve Dikeni Tohumu Nedir, Ne İşe Yarar? Deve Dikeni Tohumu Neye İyi Gelir, Faydaları Neler?
Vay şerefsiz parya
Kiremit devinde miras kavgası çıktı! Milyon dolarlık servet kardeşleri birbirine düşürdü
Şadi Yazıcı Ekrem İmamoğlu'nun metro oyununu ortaya çıkardı: Tek kelimeyle cambaza bak girişimi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Bakan Koca duyurdu: Kovid'in yeni varyantı Eris Türkiye'de görülmedi
Koşun Elon Musk para dağıtıyormuş
Son dakika: AFAD duyurdu! Bingöl'de 4.2 büyüklüğünde deprem
‘Pile savaşını’ KKTC kazandı
ARKADAŞINA GÖNDER
Edirne'deki trafik kazasında yaralanan polis memuru hastanede hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA