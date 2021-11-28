Edirne’ye 1 milyon Bulgar turist geldi

Türkiye’de döviz kurlarının yükselmesi, sınır kentlerini hareketlendirdi. Yılbaşından bu yana Edirne’ye, alışveriş için 1 milyon Bulgar turist geldi. Her Bulgar turist 500 euro bıraktı
Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan 1 Ocak- 27 Kasım'da 1 milyon Bulgar turist, Edirne'ye geldi. 700 bini Kapıkule, 300 bini de Hamzabeyli'den olmak üzere özel araç ve turlar ile kente giriş yapan Bulgar turistler, sınır kapılarında da yoğunluk oluşturdu. 1 Bulgar levası'nın 7 liraya yükselmesiyle iğneden ipliğe tüm ihtiyaçlarını Türkiye'den karşılayan turistler için esnaf da harekete geçti ve Bulgarca tanıtımlarını artırdı.
BULGARİSTAN'I GİYDİRİYORUZ
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, hafta sonları Bulgar turist sayısının 12 bini bulduğunu ve kişi başı 500 euro harcandığını belirtti. Kent pazarında kadın ve erkek giyim ürünleri satan esnaftan Serkan Şen, işlerinin 3 kat arttığını belirterek, "Leva'nın yükselmesi bizim yüzümüzü güldürdü. İşlerimiz arttı. Pazardan ilk kez son 20 gündür zevk alarak iş yapıyoruz. Devamını bekliyoruz. Tamam bizim paramız onlara göre düşük ama kalite olarak çok üstünüz. Şu anda en çok mont satıyoruz. Bunun yanında Bulgar ya da Yunan turistler pazarlık da yapmıyor. Şu anda Bulgaristan'ın yüzde 100'ünü giydiriyoruz, tamamen bize endeksliler" dedi. Bulgar turistin gıda olarak en çok baklava satın aldığını söyleyen Muhammed Kaplan ise "En çok baklava, yufka alıyorlar. Hem daha ucuz hem de daha kaliteli olduğu için tercih ediyorlar" dedi. DHA