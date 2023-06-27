Efsane Jokey Kazım Yıldız yaşamını yitirdi

İzmit'te yaşayan ünlü Jokey Kazım Yıldız mide kanseri nedeniyle 81 yaşında vefat etti. Yıldız ülkemizin en prestijli koşularından Gazi Koşusu'nu 7 kere kazandı. Bu ödülü en çok kazanan 5. kişi olan efsane jokey en son 2021 yılında 95. Gazi Koşusu'nun startını vermişti.

Bir süredir kanserle mücadele eden Kazım Yıldız dün akşam saatlerinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Yıldız'ın cenazesi ikindi namazına müteakip Fevziye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.