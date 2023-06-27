Haberler Yaşam Haberleri Efsane Jokey Kazım Yıldız yaşamını yitirdi
Giriş Tarihi: 27.6.2023 15:57 Son Güncelleme: 27.6.2023 16:53

Efsane Jokey Kazım Yıldız yaşamını yitirdi

Kocaelili Ünlü Jokey Kazım Yıldız mide kanseri nedeniyle 81 yaşında yaşamını yitirdi.

ABBAS ÇAKAR
Efsane Jokey Kazım Yıldız yaşamını yitirdi

İzmit'te yaşayan ünlü Jokey Kazım Yıldız mide kanseri nedeniyle 81 yaşında vefat etti. Yıldız ülkemizin en prestijli koşularından Gazi Koşusu'nu 7 kere kazandı. Bu ödülü en çok kazanan 5. kişi olan efsane jokey en son 2021 yılında 95. Gazi Koşusu'nun startını vermişti.

Bir süredir kanserle mücadele eden Kazım Yıldız dün akşam saatlerinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Yıldız'ın cenazesi ikindi namazına müteakip Fevziye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Putin'den Wagner isyanı açıklaması: Yurt dışından tehdit edildik
Son dakika: Teröristbaşı Öcalan’a övgüler düzmüştü! Merdan Yanardağ tutuklandı
Sinan’ın yokluğunda evimizdeki lunaparkın ışıkları söndü
CHP'nin bir yalanı daha çürütüldü! Kara propaganda çalışmaları boşa çıktı...
CHP'li Soyer’den bu kadar da olmaz dedirten açıklama! Sivrisinek ve pis koku 'trol saldırısı' imiş
Erdoğan’a bile kaybettirirler
Son dakika: Başkan Erdoğan deprem konutları için o tarihi işaret etti: Teslimata başlıyoruz
Son dakika | AK Parti'den Reuters'ın kirli saldırısına tepki: Siyasi bir amaca dönük mesnetsiz iddialar
Elazığ'da korkutan deprem
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Efsane Jokey Kazım Yıldız yaşamını yitirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA