Haberler Yaşam Haberleri Efsane pilot hayatını kaybetti... Kenan Evren’e rağmen bıyıklarını kesmemişti
Giriş Tarihi: 23.7.2022 13:16 Son Güncelleme: 23.7.2022 13:27

Efsane pilot hayatını kaybetti... Kenan Evren’e rağmen bıyıklarını kesmemişti

Kıbrıs Barış Harekatı sırasında gizli görevle Boeing 707 tipi uçakla Libya'dan Türkiye'ye cephane getiren ekipte yer alan ve 7’nci Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in talimatına rağmen asla kestirmediği bıyıklarıyla tanınan efsane pilot Mehmet Şentürk (92) İstanbul’daki evinde bu sabah hayatını kaybetti. Şentürk’ün memleketi Rize’de toprağa verileceği öğrenildi.

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Efsane pilot hayatını kaybetti... Kenan Evren’e rağmen bıyıklarını kesmemişti

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 1967 yılında binbaşı rütbesi ile emekli olduktan sonra yaklaşık 27 yıl Türk Hava Yolları'nda görev yapan Şentürk, ardından bazı özel hava yolu şirketlerinde görev yaptı.1994 yılında THY'nin İstanbul-Brüksel seferi ile gökyüzüne veda eden ve bu sürede toplam 21 bin 600 saat ve 17 bin 280 kilometre uçuş yapan 92 yaşındaki efsane pilot Mehmet Şentürk İstanbul'daki evinde bu sabah hayatını kaybetti. Şentürk'ün memleketi Rize'de toprağa verileceği öğrenildi.

KIBRIS BARIŞ HAREKATINDA GİZLİ GÖREV

Uçuş hayatı boyuncu bir çok ilklere imza atan ve 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı sırasında üç meslektaşıyla gizli görevle Boeing 707 tipi uçakla Libya'dan Türkiye'ye cephane getiren ekipte yer alan Şentürk, THY'nin Tokyo, Bangkok ve Dubai'ye başlattığı uçuşların ilk seferlerinde görev yapmıştı.

KENAN EVREN'E RAĞMEN BIYIKLARINI KESMEDİ

Meslek hayatı boyuncu birçok olaya tanık olan Şentürk, 12 Eylül darbesinin ardından Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in talimatına rağmen "Beni uçuştan alacaksanız alın, bıyıklarımı kesmem" diyerek bu karara karşı gelmesiyle biliniyor.

Şentürk verdiği bir röportajda bıyıklarını kesmemesini şöyle anlatmıştı:

"12 Eylül'de 'Bıyıklarını keseceksin' dediler. 'Beni uçuştan alacaksanız alın, bıyıklarımı kesmem' dedim. Güya Maocu olduğum için benden bıyıklarımı kesmemi istediler. Bir zaman sonra da ülkücü dediler. Halbuki benim sağcılık ve solculukla ne işim var? Önce solcu yaptılar, sonra milliyetçi... Ben de 1974'ten beri bıyıklarımı kesmedim, kesmeyi de düşünmüyorum"

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Efsane pilot hayatını kaybetti... Kenan Evren’e rağmen bıyıklarını kesmemişti
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