Ege Alp’e ablalarından umut selamı

ADANA'DA ablasından alınan kök hücre nakliyle yaşama tutunan ancak hastalığı nükseden ve tedavi sürecinde 2 kez kalbi duran lösemi hastası 2.5 yaşındaki Ege Alp Demir, 2'nci nakil süreci için kentteki özel bir hastanede izolasyona alındı. Baba Halil Demir (37) ile kızları Mina (6) ve Ömür Nisa (8), odasındaki pencereden kendilerine el sallayan minik Ege için hastane önünde 'moral nöbeti' başlattı. Annesi Meryem'in yanında kaldığı (32) Ege Alp'e ablası Ömür Nisa'dan alınacak iliğin 14 gün sonra nakledilmesi bekleniyor. İHA